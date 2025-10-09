７人組アイドルグループ「SOMOSOMO」のツクヨミ ケイコが、スポニチ東京本社での単独インタビューに応じた。ステージ上での激情的なパフォーマンスとは裏腹に、言葉はどこまでも冷静で、強い覚悟に満ちていた。その強さの裏には、かつて抱えた深い孤独と、それを乗り越えさせた“おまじない”の存在があった。（「推し面」取材班） 「周りは就活とか進学とかをしている中で、自分だけ違う世界にいるみたいで」デビュー当時、