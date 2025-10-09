俳優の杉浦太陽（44）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。8月に妻でタレントの辻希美(38)が第5子次女・夢空さんを出産したばかりだが、新生児の育児と仕事の両立の難しさについて、胸中を赤裸々に吐露した。「ちょうど夢が生まれて1ケ月を超えましたけども、安定の寝不足です」と言及。「夜中の時間は、のん(辻)と一緒に起きて授乳タイムを見て一緒に寝るみたいな。このリズムがだいぶつかめた」とした上で「1回ちょっ