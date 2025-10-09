「これからの期待を非常に感じ、心新たに引き締まった」。ノーベル化学賞の受賞が決まった京都大の北川進・特別教授（７４）は発表から一夜明けた９日午前の記者会見で、今後の研究への決意や若手研究者への思いを口にした。苦労の末に成し遂げた偉業に、ゆかりのある研究者や企業関係者に歓喜が広がった。晴れやかな表情で記者会見場に現れた北川さんは、受賞そのものだけではなく、研究者としてのうれしさを強調した。「新聞