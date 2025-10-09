オフィス仲介大手の三鬼（みき）商事が９日発表した９月の東京都心５区（千代田、中央、港、新宿、渋谷）のオフィス空室率は、前月より０・１７ポイント低い２・６８％となった。７か月連続で低下し、２０２０年６月（１・９７％）以来、５年３か月ぶりの低い水準だった。前年同月比では、１・９３ポイント上昇した。三鬼商事によると、企業が事業拡大に合わせ、オフィスを増床したり、好立地の建物へ移転したりする動きが活発