海外旅行のガイドブックで知られる「地球の歩き方」の国内版シリーズ「山口市」が９日、発売された。市単位での製作は北九州市、横浜市に次いで３例目。２５６ページにわたり、市内の文化や歴史、ご当地グルメなどを紹介している。発行元の学研ホールディングスのグループ会社「地球の歩き方」（東京）によると、山口市が米紙ニューヨーク・タイムズの特集「２０２４年に行くべき５２か所」に選ばれたことが製作のきっかけとい