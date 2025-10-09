楽天は9日、田中雅彦一軍バッテリーコーチが退団することを発表した。田中雅彦氏はPL学園高・近畿大を経て2003年ドラフト4位でロッテに入団。2013年にヤクルトへ移籍すると、2016年に現役を引退。その後はJFE東日本のコーチなどを経験し、2023年から楽天の二軍バッテリーコーチ、2025年からは一軍バッテリーコーチを務めていた。