【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの坂下千里子が10月9日、自身のInstagramを更新。長女に作った手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】坂下千里子、彩り豊かな手作り弁当◆坂下千里子、長女への手作り弁当公開坂下は「連日のお弁当召し上がれ。今日は、唐揚げ弁当」と前日に引き続き、長女のために作った手作り弁当の写真を投稿。唐揚げ、卵焼き、人参のきんぴら、ひじきなどが綺麗に並べられた弁当を公開している。