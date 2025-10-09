お笑いコンビ四千頭身（都築拓紀＝28、後藤拓実＝28、石橋遼大＝29）が9日、大阪市のNHK大阪放送局で「令和7年度NHK新人お笑い大賞」（10月26日、NHK大阪ホール）のブロック分け抽選会に出席した。284組が参加した予選を勝ち上がった四千頭身、cacao、家族チャーハン、金の国、豪快キャプテン、生姜猫、マイスイートメモリーズ、ヨネダ2000の8組が本選に進出。全組が初の本選出場となる。組み合わせ抽選会では、それぞれがボケなが