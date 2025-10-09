女子レスリング金メダリストの吉田沙保里さん（43）と登坂絵莉さん（32）が8日夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。2016年のリオデジャネイロ五輪の際に、宿舎で交わした会話について振り返った。リオ五輪では、登坂さんが48キロ級で金メダルを獲得。個人戦206連勝中で五輪4連覇がかかっていた吉田さんは、53キロ級の決勝で敗れて銀メダルとなった。当時、2人は宿舎で同部屋だ