本拠地で地区シリーズ第3戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打でチームも2-8で敗れ通算2勝1敗となった。試合後、フィリーズのロブ・トムソン監督が大谷について警戒心を示した。大谷は、7回の第4打席は飛距離362フィート（約110.3メートル）の大飛球を打つも左飛。MLBのデータ解析システム「スタットキャスト」