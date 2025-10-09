女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１０日に、第１０話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）両家の親同士も良好な雰囲気で、トキ（郄石あかり）と銀二郎（寛一郎）のお見合いはうまくいきそうな空気に。このままいけば結婚は確実！しかし、急に現実味を帯びてきた結婚に、トキは銀二郎とのお見合いを進めることをためら