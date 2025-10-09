元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサーが、マクドナルドの制服姿を披露した。宇賀アナは９日までに自身のインスタグラムを更新。「２３年ぶりに、マクドナルドでアルバイトをしてきました！！」とつづり、マクドナルドの制服姿で笑顔を見せるショットを披露した。続けて「高校１年生、初めてのアルバイトはマクドナルドでした。当時はスーパーデフレ時代で、ハンバーガーは６５円、チーズバーガーは８０円！！若い人