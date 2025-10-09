動物たちが人間のように暮らす楽園〈ズートピア〉を舞台に、多様性や共生といった現代的テーマを軽やかに描き、世界的ヒットを記録したディズニー・アニメーション映画『ズートピア』（2016年）。その待望のシリーズ最新作『ズートピア2』が、12月5日（金）に日米同時公開される。【動画】『ズートピア2』最新映像（吹替版）いつも前向きで頑張り屋なウサギの警官ジュディ役の上戸彩、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニック