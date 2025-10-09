ソフトバンク・柳田悠岐外野手が９日、ＣＳ最終ステージに向けて、みずほペイペイの全体練習に参加した。巨人・坂本や田中将と同学年のハンカチ世代。３７歳の誕生日を迎えたチームの顔は、元気に打撃や守備の練習を行った。近藤が左脇腹痛でＣＳ出場を断念することになり、背部痛の周東も間に合うか微妙。柳田はシーズン終盤同様に「１番・左翼」を任される可能性も高い。「ちょっとでも貢献できるように頑張ります。一生懸命