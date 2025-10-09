ボートレース浜名湖「静岡朝日テレビサンライズカップ」の2日目が、9日に行われた。1Rで2コース差しを決めた小林孝弘（44＝山口）が、シリーズ初白星をゲットした。「前検で良かった感じが初日はなかったので、改めて伸びを求めるペラ調整をしたら良くなりました。中堅ちょっとはあるかな。スタートが決まれば戦える足です」気配アップで6月28日の鳴門1R以来、実に49走ぶりとなる白星を挙げ「この1着は大きいです」と笑