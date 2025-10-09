元広島捕手の道原裕幸氏（76）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。「精密機械」と言われ、広島一筋19年で213勝を挙げた北別府学氏（享年65）の違った一面を明かした。多くのプロ野球OBが歴代トップクラスに名前を挙げる。その制球力は「精密機械」の異名を持ち、バッテリーを組んだ達川光男氏は半紙一枚分をコントロールすると表現した。道原氏も「スピードはそんなにないけど投げ分けが凄い」と表