中国政府は、レアアースの採掘や精製に関連する技術の輸出を規制すると発表しました。近く行われる見通しの米中首脳会談を見据えた措置とみられます。中国商務省によりますと、輸出が規制されるのはレアアースの採掘や精製、リサイクルに関連する技術です。この措置は9日から施行され、輸出する際には商務省の許可が必要になります。商務省の報道官は談話を発表し、輸出規制の理由について「一部の海外の組織や個人が中国からレア