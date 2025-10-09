気象庁は、伊豆諸島の八丈町に出していた大雨特別警報を警報に切り替えました。【映像】八丈町の様子明け方に台風22号が通過した伊豆諸島南部では、断続的に激しい雨が降り記録的な大雨となりました。八丈島では明け方から朝にかけて1時間に100mm以上の猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が相次ぎ発表されました。48時間に降った雨の量は500mmに迫っており、過去に経験したことのない大雨となっています。この