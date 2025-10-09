双子を出産した歌手・タレントの中川翔子さんが、絵日記をインスタグラムのストーリーズに投稿。妊娠中の身体の不調をシャワーで癒やしていた様子を伝えています。 【写真を見る】【 中川翔子 】「シャワーは命の洗濯よ」妊娠中のつわり・かゆみ、出産後の後陣痛…シャワーが「本当に生き返るごほうび」絵日記で回想綴る翔子さんは「風呂キャン苦手だけどつわりの時どーしてもムリな日があった」と回想。「双子妊娠から頭、顔