台風第２３号は、日本の南を１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。 【画像】台風23号の3連休の動き・全国の天気は 台風第２３号は、９日１２時には日本の南の北緯２３度２５分、東経１３５度２５分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで中心から半径２２０キロ以