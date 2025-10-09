元日本テレビアナウンサーでフリーの藤井貴彦（53）が、8日放送の同局系「1周回って知らない話」（後7・00）に出演し、酒にまつわるエピソードを後輩アナたちから暴露された。番組には、94年に同期として入社し、11年にフリーに転身した羽鳥慎一（54）とともに出演。お互いの仕事への向き合い方などが番組スタッフや近い人物の証言によって比較された。藤井について、後輩アナたちから飛び出したのは、酒にまつわる話だった