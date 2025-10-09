ソフトバンク上沢直之投手（31）が、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）登板に向けて、きょう10日の西部ガスとの3軍戦で実戦登板に臨む。9日は本拠地にて全体練習での調整を終えた。「投げたとしても3イニングくらいですかね。まずは直球をしっかりと。あとはフォークを中心に全変化球を確認したい」と調整登板の狙いを明かした。日本ハムまたはオリックスを相手に15日から、CSファイナルSは始まる。先発登