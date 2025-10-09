自民党の生稲晃子参院議員が、党総裁選で第２９代総裁に選出された高市早苗氏の祝勝会に出席したことを伝えた。９日までにインスタグラムで「全日本トラック協会、日本バス協会、全国ハイヤー・タクシー連合会様が、高市早苗自民党総裁祝勝会を開いてくださいました！」と報告。「私からは、総裁選当日、高市総裁決定の瞬間の話をさせていただきました。私は随行として、隣に座らせていただいていましたが、高市総裁がご自分