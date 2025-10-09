◆プロボクシング▽バンタム級（５３・５キロ以下）１０回戦ＷＢＡ同級４位・増田陸―ＷＢＣ同級１４位ホセ・カルデロン（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）ＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝が対戦するＷＢＣ世界同級王座決定戦が行われる「ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏＢｏｘｉｎｇ１４」（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）の追加対戦カードが９日、発表された