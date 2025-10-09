アメリカ・ロサンゼルスで今年1月に起きた大規模な山火事で、捜査当局は8日、放火の疑いで29歳の男を逮捕したと発表しました。ロサンゼルスのパシフィックパリセーズで今年1月に発生した山火事では12人が死亡したほか、6800棟以上の建物が焼けました。山田元気記者（NNNロサンゼルス）「火災から9か月以上がたちますが、今も一帯にはさら地が広がっています。焼け跡のコンクリートだけが残されています」当初、打ち上げ花火が原因