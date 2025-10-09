八丈島では、車が横転するなど台風による被害が各地で確認されています。【映像】台風直撃による被害「午前4時から6時くらいにかけてが特に風が強かったように感じました。今までにないような揺れ方をしていたのでかなり怖かったですね」（島民）島民によりますと、八丈町大賀郷では複数台の車が横転している他、建物の屋根や外壁が破損する被害が出ています。八丈町によりますと現在、6カ所の避難所が開設されていて350人以上