9日朝早く、神奈川県大磯町で海岸沿いを歩いていた釣り人の男性3人が波にさらわれ、1人が死亡しました。当時、台風の影響で波風ともに強かったということです。警察などによりますと、9日午前5時半すぎ、神奈川県大磯町の照ヶ崎海岸で50代の男性から「友人が波にさらわれた」と110番通報がありました。釣り人の男性3人が釣り場を探そうと海岸沿いを歩いていたところ、3人とも波にのまれたということです。50代の男性2人は自力で岸