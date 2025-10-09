神奈川県大磯町の海岸で、釣りをしようとしていた男性3人が波にさらわれ、1人が死亡しました。【映像】台風による荒波の様子当時、台風22号の影響で波が高くなっていたとみられます。10月9日午前5時45分ごろ、神奈川県大磯町で「友人が海に流された」と110番通報がありました。警察によりますと、男性3人が釣りをしようと海岸沿いを歩いている際、3人とも波にさらわれたということです。このうち2人は自力で陸に上がりました