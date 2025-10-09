盗まれた電線ケーブルを買い取ったとして金属買取業者の工場責任者ら2人が逮捕・起訴された事件で、在留資格とは違う業務にもかかわらず金属買い取りをしたとして2人が再逮捕されました。警察によりますと、再逮捕された金属買取業者「ナンセイスチール」相模原工場の責任者で中国籍のソン・イー容疑者ら2人は、「特定技能」や「技能実習」の在留資格では認められていないにもかかわらず、金属買い取りの業務にかかわっていた疑い