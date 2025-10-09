◇MLB DS第3戦 フィリーズ 8-2 ドジャース(9日、ドジャー・スタジアム)敗れたドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、この日、5打数ノーヒットに終わった大谷翔平選手についてコメントしました。大谷選手はポストシーズンの5試合で23打数4安打、打率.174と調子を落としています。ロバーツ監督はそんな大谷選手の不調について「左投手との対戦が多いことが一因だと思う」と語りました。とりわけフィリーズとの3試合でドジャース打線に