ＳＮＳは男子に「男っぽさ」を押し付けているかもしれないが、保護者は現実世界でより良い体験を提供することで対抗できる/EMS-Forster-Productions/Digital Vision/Getty Images（ＣＮＮ）ＳＮＳを利用している男子は、男っぽさを強調するコンテンツや女性に対して問題のある考え方を助長するようなコンテンツをほぼ確実に目にしている――。そんな実態を浮き彫りにした調査結果が８日に発表された。調査は米国在住の１１〜１７歳