女優菊川怜（47）が、9日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。長男にクイズ番組での結果を責められたことを明かした。東大卒の菊川は同局系クイズ番組「Qさま!!」に出演中。司会の黒柳徹子（92）に「子どもが『なんで1問しかできないの』って言うんですって？」と聞かれると、苦笑い。「『みんな答えているのに、なんでママは1問しか正解できなかったの』って聞かれて。多分、嫌みでも何でもなく、純粋な