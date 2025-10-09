女優菊川怜（47）が、9日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。昨年12月9日に、ぼうこうがんのため77歳で亡くなった、フリーアナウンサー小倉智昭さんとの思い出を涙ながらに語った。菊川は12年から17年まで小倉さんがメインMCを務めるフジテレビ系「とくダネ！」でサブMCを務めた。「最初は『とくダネ！』のイメージで、怖くてとっつきにくい方なのかなと思っていたんですけど、テレビの画面とプライベー