日本テレビ同期のフリーアナウンサー羽鳥慎一（54）藤井貴彦（53）が8日放送の日本テレビ系「1周回って知らない話」（水曜午後7時）に出演。藤井が94年に日本テレビに入社した経緯を語った。藤井は羽鳥について「バラエティーもできる情報もできる、しかもロケもできる。高いレベルでできるのは羽鳥しかいない。素晴らしいプレーヤーなんですよ。このプレーヤーに自分は近づけないっていう距離感はある」と語った。藤井は「同期だ