すかいらーくレストランツが運営するガストは、2025年10月10日から26日までの間、生誕33周年記念企画「33%OFF特別クーポン」キャンペーンの第2弾を全店で開催する。今回は、クーポン配布先をすかいらーく公式アプリに加え、公式SNSや新聞折り込みチラシに拡大。「チーズINハンバーグ」「うな重」など計10品を33%OFFで提供する。〈キャンペーン概要〉「33%OFF特別クーポン」キャンペーンは、ガスト生誕33周年を記念し、実施するもの