フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が目を覚ました。８日（日本時間９日）のドジャースとの地区シリーズ第３戦で２本塁打の爆発。本塁打王の破壊力を敵地で見せつけた。１点を追う３回に山本由伸から右翼席後方の屋根に直撃する約１３９メートルの特大同点ソロを放つと、５点リードの８回には一死一塁からカーショーから右翼席前列に飛び込むダメ押しの２ラン。２試合で無安打が続いた眠れる大砲のバットが敵地で豪