ドジャースの山本由伸投手（２７）は８日（日本時間９日）の本拠地ロサンゼルスでのフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（ＮＬＤＳ＝５回戦制）第３戦に先発し、４回０／３を１本塁打を含む６安打３失点、２三振１球で、ポストシーズン６登板目で初黒星を喫した。３回まで１四球だったが、４回先頭のシュワバーに特大弾を浴びると３失点。５回に先頭から連打されて無念の降板となった。チームは２―８で敗れ、対戦成績は２勝１