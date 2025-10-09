1日最大600円なのに2日間の請求額が4000円!?買い物などの際に便利なコインパーキング。首都圏には多くのコインパーキングがありますが、利用者のトラブルが少なくありません。【画像】「えっ…！」無断駐車で「モヒカン」に!? これが「スゴい駐車場」です！（30枚以上）コインパーキングでは、どのようなトラブルがあるのでしょうか。トラブルに遭遇した時の対処法も併せて見ていきましょう。「最大料金より高い」「駐車券