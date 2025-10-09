８日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、久々の「四世代リレー」を放送。４４歳のご当地アイドルが登場し、スタジオもその若さに騒然となった。この日は第４回となった「四世代リレー」を開催。孫、母、祖母、曽祖母の４世代で７５メートルずつ走り、優勝を狙う。スケジュールの都合で参加は叶わなかったが、四世代として登場したのが広島のご当地アイドル「悪女時代」のフジコちゃん（４４）。孫を抱っこし