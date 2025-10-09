日本ハムは９日、１１月３０日にエスコンフィールドで開催する「日韓ドリームプレーヤーズゲーム２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＤＡＩＳＯ」に、阪神でプレーし、日米韓３カ国で通算５４９セーブを達成した呉昇桓投手が参戦すると発表した。また巨人、レッドソックスで活躍した上原浩治氏の参戦も発表された。呉昇桓は「石直球」を代名詞に韓国で活躍後、１３年オフに阪神へ移籍。１４年に３９セーブ、１５年に４１セー