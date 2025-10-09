大阪高裁が入る合同庁舎ふるさと納税で多額の寄付を得て財政に余裕があることを理由に国が特別交付税の減額を決定したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国の決定取り消しを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で大阪高裁（牧賢二裁判長）は9日、市側の請求を認め決定を取り消した。差し戻し前の一審大阪地裁判決は決定を違法として取り消したが、二審大阪高裁判決は裁判の対象に該当しないとして却下。しかし最高裁は裁判の対象