「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−８フィリーズ」（８日、ロサンゼルス）フィリーズのロブ・トムソン監督は試合後、米メディアからドジャース・大谷翔平投手を抑え込んでいることについて「あまりコメントしたくない」と語り、その真意を明かした。ここまで大谷を３試合で１４打数１安打に抑え込んでいるフィリーズ投手陣。米記者から「ポストシーズン最大の話題はショウヘイが１４打数１安打、７三振と苦しんでい