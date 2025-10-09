今から6年前、ひとりぼっちで鳴いていたキジトラの女の子「しらす」ちゃん。当時、生後わずか1カ月半ほどでした。飼い主のXユーザー・硝子さん（@Purin20191）は、しらすちゃんとの出会いを今も鮮明に覚えているといいます。【写真】6歳になったしらすちゃん。飼い主さんを見上げる様子がキュート♡ある日、飼い主さんは自宅マンションのゴミ捨て場で小さな子猫がうずくまっているのを目にし、思わず立ち止ま