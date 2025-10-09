中国科学院金属研究所の研究チームが、固体リチウム電池分野で重要な技術的進展を遂げました。同チームは固体電池で課題とされてきた「界面抵抗の大きさ」と「イオン伝導効率の低さ」を解決する新たなアプローチを提示し、その成果が国際学術誌「アドバンスト・マテリアルズ」に掲載されました。固体リチウム電池は、液体電解質を用いる従来型に比べて安全性が高く、エネルギー密度にも優れることから、次世代の蓄電技術として注目