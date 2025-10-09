俳優の上坂樹里がInstagramを更新し、NHK連続テレビ小説『風、薫る』のクランクインを報告した。 参考：上坂樹里、朝ドラ『風、薫る』クランクイン「心を込めて演じてまいります！」 投稿では「撮影が始まり、毎日が新しい風に吹かれているようでとても刺激的です」とつづり、撮影現場で和装姿を見せる写真を公開。穏やかな笑顔を見せる姿に、コメント欄では「早く見たいです」「お似合いです！」といった声が寄せられてい