「明日はまた新しい一日ですから」【MLB】フィリーズ 8ー2 ドジャース（日本時間9日・ロサンゼルス）今季限りで現役引退するドジャースのクレイトン・カーショー投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第3戦で4番手として救援し、2回6安打5失点（自責4）だった。「いい球を投げようとしたが、コマンドに苦しんだ。なんとか粘って投げようとしたが」と振り返った。2点ビハインドの7回からポスト