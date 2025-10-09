けさ、日本海東北自動車道・遊佐比子インターチェンジ付近で、通行止めの標識が置かれた無人のトラックに軽ワゴン車が衝突し、運転していた男性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、先ほど死亡が確認されました。 【写真を見る】意識不明で搬送の男性の死亡確認通行止めを示す看板を乗せたトラックに軽ワゴンが突っ込む日本海東北自動車道（山形） 死亡が確認されたのは、県内に住む42歳の男性だということで、