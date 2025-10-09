10月8日未明、広島市の路上で10代の女性のスカートをまくり上げたとして、広島ホームテレビの関連会社に勤務するディレクターの男が逮捕されました。県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、広島ホームテレビの関連会社でホームテレビ映像に勤務する男（48）です。警察によると男は10月8日午前1時半ごろ、広島市中区三川町の路上で、10代の女性の後ろから近づき、スカートをまくり上げ