ふるさと納税による収入を理由に、国が泉佐野市への地方交付税を減額したことの是非が問われた裁判。“そもそも裁判で争える事案なのか”も争点となり、複雑な経過をたどっていましたが、１０月９日の差し戻し審の判決で、大阪高裁は国の控訴を棄却。減額決定の取り消し請求が認められた形で、泉佐野市が“勝訴”しました。大阪府泉佐野市は２０１９年度、ふるさと納税制度で多額の寄付金を集めたことを理由に、国が地方自治体に交