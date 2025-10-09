俳優の神尾楓珠が、日清ヨークの新CM「ピルクル免疫スタイル」に出演。14日から全国で放映される。【動画】サンシャイン池崎さながら！『ピルクル』の着ぐるみ姿で絶叫する神尾楓珠CMは、枯葉が舞う秋冬の公園で、「ピルクル免疫スタイル」の着ぐるみを着た神尾が、突然「こぉぉぉれから受験のご家族に、ピルクール！」と力強く叫ぶ。サンシャイン池崎さながらにハイテンションで「メーンエーキ！（免疫）スターーイル！」と畳